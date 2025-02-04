Edirne ve Kırklareli Arasında Su Anlaşmazlığı

SU SORUNU ÜZERİNDEN MEYDANA GELEN TARTIŞMA

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Edirne Belediyesi’nin Kırklareli Kayalıköy Barajı’ndan içme suyu almasının bölgedeki çiftçileri zor duruma soktuğunu ifade etti. Sarıçam, “Buradan Edirne Belediye Başkanı beni iyi dinlesin; bu yaz itibariyle Kayalı Barajı’ndan bir gram su Kırklareli çiftçisinin ihtiyacı olan suyu Edirne’ye, Edirne Belediyesi’ne peşkeş çektirmem. Edirne Belediyesi’nin önünde 6 ay var” dedi.

EDELMENİYOR YANITI VE BARAJ HAKLARI

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ise barajdan 2045 yılına kadar kullanım hakları bulunduğunu belirterek, “Su üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum, özellikle de üslup itibariyle. Edirne Belediyesi için değil, tüm Edirneli hemşerilerim adına bu üslubu kabul etmiyorum” yanıtını verdi. Sarıçam, Edirne’nin içme suyu almasına karşı çıkarak, “Kırklareli için en önemli sorunlardan birisi şu anda, maalesef Edirne Belediyesi’nin yıllardır Kırklareli sularını sömürmesi” dedi. Ayrıca, Kırklareli Kayalıköy Barajı’ndan gelen suların Edirne’ye gitmesinin sorgulanması gerektiğini vurguladı.

SÜLOĞLU BARAJI’NDAN SU ALMAK MÜMKÜN

Sarıçam, Edirne Belediyesi’nin Süloğlu Barajı’ndan su alma imkanı olduğunu hatırlatarak, “Devletin yapıp, sulama ve içme suyu olarak sunduğu Süloğlu Barajı var. Süloğlu Barajı ağzına kadar suyla dolu” dedi. Sarıçam, Edirne Belediyesi’nin kentin ihtiyacı olan suyu neden kullanmadığını sorguladı. Ayrıca, Kayalı Barajı’nın masraflarının çiftçiler tarafından karşılandığını ve Edirne Belediyesi’nin bu konuda sorumluluk almadığını belirtti.

EDELRİNE BELEDİYESİ’NE ÇAĞRI YAPILDI

Edirne Belediyesi’ne haziran ayına kadar yatırımlarını tamamlaması için çağrıda bulunan Sarıçam, “Yatırımlarını yapsın. Çok değil, 5 kilometrelik asbestli boruyu değiştirecek” dedi. Sarıçam, “Edirne Belediyesi’nin bir tek kuruş ödemesi yok o barajlı ilgili” diyerek Edirne halkını yatırımlar konusunda harekete geçmeye çağırdı. “Gerekirse biz çiftçiler olarak oraya giden suyu keseceğiz” diyerek net bir tavır sergiledi.

SU ÜZERİNDEN SİYASET YAPILMASINA TEPKİ

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Sarıçam’ın ifadelerini elekli edip “Sarıçam’ın üslubunun yanlış olduğunu” vurguladı. Akın, su konularının siyaset üstü olduğunu belirterek, bölgedeki sorunların ortak akılla çözülmesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, yanıt olarak “Bunlar masa başında oturulur, tüm bölgedeki sorunu nasıl çözeriz? Üzerinden tartışılır” ifadesini kullandı. Su meselesinin önemine dikkat çekerek, bunun üzerine yapılan yanlış bilgilendirmelerin de Edirne Belediyesi ile çiftçileri karşı karşıya getirdiğini anlattı.

Sarıçam’ın açıklamaları ve Edirne Belediyesi’nin karşılıklı tespitleri, bölgedeki mevcut su sorununu ve bunun çözüm yollarını gündeme taşıdı. Bu tartışmalar, yerel yönetimlerin su kaynakları yönetimi ve dağıtımı konusunda sorumluluklarını nasıl yerine getirdiğinin de bir yansıması olarak öne çıkıyor.