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Edirne Ve Kırklareli’nde 15 Göçmen Yakalandı

Edirne’DE GÖÇMEN YAKALAMALARI

Edirne ve Kırklareli sınırında yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 15 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Edirne’deki güvenlik ekipleri, yaptıkları denetimlerde toplamda 12 düzensiz göçmeni tespit etti. Yabancı uyruklu düzensiz göçmenler, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.

KIRKLARELİ’NDEN YAKALAMA HABERİ

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda 3 düzensiz göçmeni ele geçirdi. Bu göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Yapılan bu yakalamalar, düzenli bir şekilde yürütülen güvenlik önlemlerinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

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