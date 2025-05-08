Edirne Ve Kırklareli’nde 38 Göçmen Yakalandı

EDİRNE’DE YAKALANAN DÜZENSİZ GÖÇMENLER

Edirne ve Kırklareli’nde yasa dışı yollarla ülkeye giren 38 düzensiz göçmen tespit ediliyor. Edirne’de yapılan denetimlerde güvenlik güçleri, 14 düzensiz göçmeni yakalıyor. Yabancı uyrukluların işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne yönlendiriliyor.

KIRKLARELİ’NDE YAKALANAN DÜZENSİZ GÖÇMENLER

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise il genelindeki çalışmalarında 24 düzensiz göçmeni ele geçiriyor. Bu düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildiği bildiriliyor.