Edirne Ve Kırklareli’nde Düzensiz Göçmenler Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALAMALARI

Edirne ve Kırklareli illerinde yasa dışı yollarla yurda giriş yapan toplam 25 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Edirne’deki güvenlik denetimlerinde 18 düzensiz göçmen tespit edildi. Bu göçmenler, gerekli işlemler sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderiliyor.

KOFÇAZ’DA YAKALANAN GÖÇMENLER

Kırklareli’nin Kofçaz ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 7 düzensiz göçmeni yakalayarak, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim etti. Yetkililer, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimlerin sürdüğünü belirtiyor.