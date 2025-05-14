Edirne Ve Kırklareli’nde Düzensiz Göçmenler Yakalandı

EDİRNE’DE DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALAMALARI

Edirne ve Kırklareli’nde, yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdiği belirlenen 29 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne’de, güvenlik güçleri tarafından kent genelinde yapılan denetimlerde 11 düzensiz göçmen ele geçirildi. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin akabinde İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim ediliyor.

KIRKLARELİ’NDE GÖÇMEN KONTROLLERİ

Kırklareli’nde ise İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 18 düzensiz göçmen yakalandı. Bu göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne sevk ediliyor.