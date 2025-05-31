Edirne Ve Kırklareli’nde Düzensiz Göçmenler Yakalandı

EDİNE VE KIRKLARELİ’DE DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALAMALARI

Edirne ve Kırklareli’de yasa dışı yollarla ülkeye giren toplamda 32 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Edirne’deki denetimlerde, güvenlik ekipleri 20 düzensiz göçmeni tespit edip yakaladı. Yabancı uyruklular, daha sonra işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne yönlendirildi.

KIRKLARELİ’DE EK GÖZALTILAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kırklareli Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler ise il genelindeki operasyon kapsamında 12 düzensiz göçmeni yakaladı. Bu göçmenler de, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi. Düzensiz göçle mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.