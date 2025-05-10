Edirne Ve Kırklareli’nde Sağanak Etkili Oldu

EDİRNE’DE YAĞMURUN ETKİLERİ

Edirne ve Kırklareli’nde sağanak, günlük yaşantıyı olumsuz etkiliyor. Edirne’de dün başlayan yağış, zaman zaman etkisini artırıyor. Bu duruma bağlı olarak yer yer su birikintileri meydana geliyor. Yağmura hazırlıksız yakalanan birçok vatandaş, iş yerlerinin girişlerinde yağışın durmasını bekliyor. Bazıları ise şemsiyeyle korunmaya çalışıyor. Hava sıcaklığının 13 derece olduğu kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

KIRKLARELİ’NDE SU BİRİKİNTİLERİ OLUSUYO

Kırklareli’nde de sabaha karşı başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşuyor. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem almakta. Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü Kırklareli’nde, sağanağın gün boyunca süreceği tahmin ediliyor.