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Edirne Ve Kırklareli’nde Yakaladılar 21 Düzensiz Göçmen

DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALAMALARI EDİRNE’DE

Edirne ve Kırklareli’nde yasa dışı yollarla yurda giren toplam 21 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Edirne’de düzenlenen denetimlerde, 12 düzensiz göçmen tespit edildi. Bu yabancı uyrukluların işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilmesi sağlandı.

KIRKLARELİ’NDE DE YAKALAMALAR OLDU

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde yürütülen çalışmalarda 9 düzensiz göçmen yakaladı. Bu göçmenler, ilgili işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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