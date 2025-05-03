Edirne’ye 10 Uzman Hekim Atanacak

EDİRNE’YE HEKİM ATAMASI

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne’ye 10 uzman ve 18 pratisyen hekimin atanacağını duyurdu. İba, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası çerçevesinde bu atamaların yapılacağını dile getirdi. Sağlık hizmetlerinin daha ulaşılabilir hale getirilmesi adına gerçekleştirilecek bu atamaların Edirne’deki sağlık hizmeti alacak vatandaşların da mutluluğunu artıracağını ileten İba, “Edirne için çalışmaya devam edeceğiz. Edirne’ye ve sağlık camiamıza hayırlı olsun. Sağlıkla büyüyen bir Edirne için çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

ATAMALARIN ETKİSİ

İba, atamaların sağlık hizmetlerinin daha etkin ve yaygın bir şekilde sunulmasına olanak tanıyacağını vurguladı. “Sağlık Bakanlığının düzenli olarak gerçekleştirdiği devlet hizmeti yükümlülüğü atamaları Türkiye genelindeki sağlık personeli ihtiyacını karşılamak açısından önemli bir rol oynarken, Edirne özelinde bu atamalar ilin sağlık altyapısının güçlenmesine büyük katkı sağlayacak.” dedi. Edirne Merkez Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne ek olarak, Keşan, Uzunköprü, İpsala ve Lalapaşa ilçelerinde de çeşitli branşlarda atama yapılacak. Atanan uzman hekimler ve pratisyen hekimler, Edirne ve ilçelerindeki kamu hastaneleri, acil sağlık istasyonları ve toplum sağlığı merkezlerinde görev alacak.

KURBAN ORGANİZASYONU AÇIKLAMASI

Cansuyu Yardımlaşma Derneği Edirne Temsilcisi Hüseyin Ali Yüzer, Kurban Bayramı’nda 19 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştireceklerini aktardı. Yüzer, Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şubesinde düzenlenen toplantıda, bu yıl Kurban Bayramı’nda Afrika’dan Asya’ya, Filistin kamplarından Arakan’a kadar 19 ülkede kurban organizasyonu düzenleyeceklerini belirtti. Yüzer, her yıl olduğu gibi kurbanlıkların kesiminden dağıtımına kadar tüm süreci bizzat yerinde takip ederek bağışçılara video kayıtlarını ulaştıracaklarını ifade etti.

KURBAN HİSSE BEDELLERİ

Kurban hisse bedellerinin Afrika’da 4 bin 500 lira, Asya’da 5 bin 500 lira, Yemen ve Arakan’da 7 bin 600 lira, Filistin’de 14 bin lira, Gazze’de 16 bin lira, Türkiye’de ise 15 bin lira olduğunu belirten Yüzer, “Gazze’de yaşanan olağanüstü koşullar nedeniyle geçen yıl sadece 202 küçükbaş kurbanlık alınıp kesildi ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Ancak bu yıl kurbanlık hayvan temin edilememektedir. Bu sebeple bağışlanan kurbanlar dış bölgelerde kesilecek ve konserve olarak Gazze’ye gönderilecektir.” şeklinde konuştu.