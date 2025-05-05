Edirne’ye Karavanla Gelen Turistler

Edirne Kakava Şenlikleri İçin Karavanlarla Akın Ediliyor

Edirne, her yıl Mayıs ayında düzenlenen Kakava Şenlikleri için yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Bu yıl birçok karavancı, kente gelerek kamp yapmayı tercih etti. Türkiye’nin dört bir tarafından gelen karavancılar, Sarayiçi’nde konaklayarak etkinliğin tadını çıkarıyor. Kakava Şenlikleri çerçevesinde, 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece yakılacak olan Kakava Ateşi öncesi Edirne, renkli görüntülere sahne oluyor. Turistler, festival atmosferinde doğayla iç içe olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Karavancılar Şenliklere Hazırlıklarını Yapıyor

Şehir dışından gelen karavancılar, günler öncesinden Edirne’ye ulaşarak park alanlarında konaklama alanlarını kurdu. Kamp sandalyesinden barbeküye kadar her türlü hazırlıklarını yapan katılımcılar, Edirne’nin tarihi ve kültürel noktalarını gezmenin yanı sıra Kakava’nın ritüel ve eğlencelerine de katılım sağlıyor. Karavan sahiplerinden bazıları, her yıl Kakava’nın enerjisini yerinde hissetmek için Edirne’ye geldiklerini dile getiriyor. Onlarca karavanla şenlik alanına gelen insanlar, bu deneyimin mutluluğunu ifade ediyor.

Geleneksel Şenliklere Katılmanın Keyfi

Şenlikler için İstanbul’dan Sarayiçi’ne gelen vatandaşlardan Şükrü Sağlam, “Buranın şenlikleri çok güzel oluyor ve kalabalık bir yer oluyor. İstanbul’dan ve birçok şehirden insanlar Kakava şenliklerine katılmak için akın ediyor. Biz de bu akın etkisiyle erken geldik. Geçen yıl ve ondan önceki yılda geldik. Her yıl mümkün olduğunca katılmaya çalışıyoruz. İçeride insanlar dans ediyor, bu anı özgürce yaşayanlar görmek gerçekten harika. Ben Edirneliyim, İstanbul’da yaşıyorum. Kendi memleketimde böyle güzel aktivitelerin olması benim için gurur verici. Karavanla gelmek ayrı bir keyif,” dedi.

Baharı Coşkuyla Kutlamak İçin Hazırlar

İstanbul’dan karavanıyla Edirne’ye gelen İlyas Öztürk ise, “Yıllardır bu etkinliği duyardık ama bu yıl üçüncü kez buradayız. İlk geldiğimde normal aracımla gelmiştim ama son iki yıldır karavanımla geliyorum. 5’i 6 Mayıs’a bağlayan gece o ateşin yakılmasını ve baharın coşkuyla kutlanmasını büyük bir mutlulukla bekliyoruz,” şeklinde konuştu.