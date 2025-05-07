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Edirne’ye Kuvvetli Sağanak Uyarısı Yapıldı

EDİRNE İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Edirne’de kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, önümüzdeki 2 saatlik süreçte Edirne çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüyor.

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARINA DİKKAT

Bu durum, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu gibi olumsuzlukların yanı sıra ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi riskleri de beraberinde getiriyor. Halkın, bu tür hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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