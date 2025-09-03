Edirnespor 9 futbolcuyla maça çıktı

MAÇIN SÜRECİ

Ziraat Türkiye Kupası 1’inci tur eleme karşılaşmasında, Edirnespor, Somaspor’a karşı mücadele etti. Ancak, transfer yasağını kaldırmak için gereken 3 milyon TL’yi ödeyemeyen Edirnespor, sahada yalnızca 9 futbolcuyla bulunmak zorunda kaldı. Maçın 6’ncı dakikasında Edirnespor’dan 3 oyuncu sakatlanınca, hakem Hakan Ülker, kurallar gereği maçı tatil etti.

MAÇIN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA

TFF 3’üncü lig takımı Edirnespor, 2’nci ligde mücadele eden Somaspor ile Edirne Şehir Stadı’nda karşı karşıya geldi. Maçı yöneten Hakan Ülker, yardımcılıklarını Alişan Küçükkoçak, Onur Akıncı ve Murat Durgutluoğlu yaptı. Edirnespor, transfer yasağını kaldırmak için gereken miktarı yatırmadığı için sahada eksik kadro ile yer aldı. Maç başlamadan 6 dakika sonra, sakatlanan 3 oyuncu nedeniyle mücadelenin tatil edilmesi gereği doğdu.

ÜMİT TÜTÜNCÜ’NÜN AÇIKLAMALARI

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Edirnespor’un teknik direktörü Ümit Tütüncü, takımının zor bir dönemden geçtiğini belirtti. “Zor bir durum, zor zamanlar ama öncelikle şuna çok inanıyorum. Edirne gibi futbol şehri olan bir şehrimizin bu zorlukları aşacağına eminim.” diyen Tütüncü, şehir dinamiklerinin ve iş adamlarının desteklerinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Genç futbolcularla sahaya çıkacaklarını dile getirirken, “İnşallah bu konu en kısa zamanda çözülür,” dedi.

CESUR PAKARDA’NIN İFADESİ

Edirnespor Futbol Şube Sorumlusu Cesur Pakarda, statü gereği maça çıkmak zorunda kaldıklarını açıkladı. “Elimizde mevcut olan 9 tane oyuncumuz olduğu için biz bu 9 tane oyuncuyla çıkmak zorunda kaldık,” diyerek, bunun kulübe ceza getirebileceğinden bahsetti. Kulüpte 20 yeni transfer olduğunu belirterek, “Transfer yasağımız kalkmış olsaydı, tam kadro sahada olacaktık,” dedi. Taraftarlardan özür dileyerek, maça gelip çok kısa sürede ayrılanların hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.

TRANSFER YASAĞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Pakarda, Edirnespor’un transfer tahtasını açabilmesi için yaklaşık 3 milyon liraya ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Oynanacak olan Galataspor deplasmanı için mevcut kadronun durumu hakkında endişelerini dile getiren Pakarda, “Bu hafta sonuna kadar olumlu gelişmeler olup transferimizi açıp bu süreci bu şekilde atlatacağız diye umut ediyoruz,” şeklinde konuştu. Edirnespor’un federasyona olan borcunun sıfırlanmak üzere olduğunu ifade ederek, 3 milyon TL temin edilmesi durumunda transfer yasağının tamamen kalkacağını kaydetti.