Edirnespor, 9 oyuncuyla maça çıktı

Edirnespor’un Zor Durumu

Ziraat Türkiye Kupası 1’inci tur eleme maçında, Somaspor ile karşılaşan Edirnespor, transfer yasağını kaldırmak için gereken 3 milyon lirayı ödeyemediği için sahaya sadece 9 futbolcu çıkarabildi. Maçın 6’ncı dakikasında Edirnespor’dan 3 oyuncu sakatlanıp oyuna devam edemeyince, hakem Hakan Ülker kurallar gereği maçı tatil etmek zorunda kaldı. TFF 3’üncü lig ekibi olan Edirnespor, 2’nci lig temsilcisi Somaspor ile Edirne Şehir Stadı’nda mücadele etti. Maçın hakemliğini Hakan Ülker üstlenirken, yardımcı hakemler Alişan Küçükkoçak, Onur Akıncı ve Murat Durgutluoğlu oldu.

Teknik Direktörden Açıklama

Maç sonrası Edirnespor Teknik Direktör Ümit Tütüncü, takımın zor bir dönemden geçtiğini belirterek, “Zor bir durum, zor zamanlar ama öncelikle şuna çok inanıyorum. Edirne gibi futbol şehri olan bir şehrimiz, tarihi bu kadar zengin olan bir şehrimizin bu zorlukları da aşacağına eminim” dedi. Tütüncü, “Bugün transfer yasağımız olduğu için, sayın başkanımızın büyük bir kısmını halletmesine rağmen, küçük bir meblağ kalmasına rağmen çıkamadık. Gençlerimizle çıkmaya çalıştık. Sayın valimizin, belediye başkanımızın bizi böyle bırakacaklarını hiç düşünmüyorum. Çünkü onların liderliğine, önderliğine çok ihtiyacımız var” diye konuştu.

Futbol Şube Sorumlusundan Özür

Edirnespor Futbol Şube Sorumlusu Cesur Pakarda, statü gereği maça çıkmak zorunda olduklarını ifade ederek, “Statü gereği çıkmamız gerekiyordu. Çünkü bunun Türkiye Futbol Federasyonu tarafından cezai yaptırımı var. Önümüzdeki sene Türkiye Ziraat Kupası’na katılmama, artı para cezası ve gelen deplasman takımının tüm masrafları kulübümüze rücu edileceği için elimizde mevcut olan 9 tane oyuncumuz olduğu için biz bu 9 tane oyuncuyla çıkmak zorunda kaldık” şeklinde konuştu. Pakarda, taraftarlardan özür dileyerek, “Maça gelip maçı izlemeden beşinci dakikada ayrılan taraftarlardan camia olarak özür diliyoruz” dedi.

Transfer Yasağı Hakkında Bilgiler

Edirnespor’un transfer yasağının kaldırılması için yaklaşık 3 milyon liraya ihtiyaç duyduğunu belirten Pakarda, “Bundan sonra aslında çok sıkıntılı bir sürece girdik. Haftasonu oynayacağımız bir Galataspor deplasmanı maçımız var. Yani biz bu transferi açamazsak mevcut olan dokuz tane futbolcumuz var. Bunlarla gidip orada müsabakalara katılmama gibi durum söz konusu gündeme geldi” uyarısında bulundu. Pakarda, Edirnespor’un federasyona olan borcunun sıfırlanacağını, “3 milyon para temin edildikten sonra transfer yasağımız tamamen kalkmış olacak” ifadelerini kullandı.