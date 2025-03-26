Edirnespor, Erciyes 38 FK’yi 4-3 Mağlup Etti

MÜCAHİT GOL DOLU MAÇTA EDİRNESPOR GALİP GELİYOR

Edirne 25 Kasım Stadyumu’nda oynanan Türkiye 3. Lig 4. Grup 26. hafta karşılaşmasında Edirnespor, Erciyes 38 Futbol Kulübü ile karşılaştı. Toplam 7 golün atıldığı bu heyecan dolu maçı ev sahibi Edirnespor 4-3’lük skorla kazanmayı başardı.

EŞİTSİZ PERFORMANS

Edirnespor’da Yakup Ramazan Zorlu, 16. dakikada ve 29. dakikada kaydettiği gollerle dikkat çekti. Ayrıca, maçın son dakikasında tekrar sahneye çıkarak 90. dakikada gol atmayı başardı. Edirnespor’un diğer golü ise penaltıdan Emir Özsoy tarafından 72. dakikada geldi.

Erciyes 38 Futbol Kulübü ise 41. dakikada Ethem Balcı, 45. dakikada Hüseyin Ekici ve 51. dakikada Caner Kaban ile maça damga vurdu. Maç boyunca yaşanan çekişmeli anlar, her iki takımın taraftarlarını heyecanlandırdı.

Karşılaşmada gösterilen sertlik ve oyuncuların birbirleriyle olan mücadeleleri, birçok sarı kartın çıkmasına sebep oldu. Edirnespor’dan Cumhur Yılmaztürk, Mehmet Taşçı ve Yakup Ramazan Zorlu, Erciyes 38 FK’dan ise Ayhan Gürbüz, Ethem Balcı, Ahmet Çukadar ve İsmail Karakaş sarı kart gördü. Maçın 62. dakikasında ise Erciyes 38 FK’dan İsmet Yazgan, kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Bu sonuçla Edirnespor, kritik bir galibiyet elde ederek ligdeki hedefi için önemli bir adım attı.