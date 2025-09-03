Edirnespor Maçı 6. Dakikada Tatil

Edirnespor ile Somaspor arasında gerçekleşen Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maçı, Edirnespor’un sahaya sadece 9 futbolcuyla çıkması ve 3 oyuncusunun sakatlık nedeniyle oyuna devam edememesi sonucunda 6. dakikada tatil edildi. Mali zorluklarla karşılaşan Edirnespor, ev sahipliği yaptığı karşılaşmaya kısıtlı kadrosuyla katıldı. Maçın başında, ev sahibi takımdan bir futbolcu üçüncü dakikada sakatlandı. Somaspor bu süreçte 6. dakikada 1-0 öne geçtiği esnada, Edirnespor’dan iki oyuncu daha sakatlık nedeniyle kenara geldi. Hakem Hakan Ülker, sakatlanan üç oyuncu sebebiyle Edirnespor’un sahada yalnızca 6 kişi kalmasını dikkate alarak maçı tatil etti.

ÖZÜR DİLİYORUZ

Edirnespor Futbol Şube Sorumlusu Cesur Pakarda, maç sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunarak, “Gelecek sezon kupaya katılabilmek ve para cezasına çarptırılmamak için bugün sahaya çıktık” dedi. Kulübün zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Pakarda, “Elimizde 9 oyuncumuz olduğu için bu maça böyle çıkmak zorunda kaldık. Rakibimiz 2. Lig temsilcisi Somaspor ile kora kor mücadele etme şansımız yok. Bu süreci bugün bu şekilde atlatmış olduk.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Pakarda, kulübün transfer tahtasının kapalı olduğunu ve bu nedenle anlaştıkları 20 oyuncuyu sahaya süremediklerini ifade etti.

GELECEK İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Takımın toparlanması için çalışmalara devam ettiklerini açıklayan Pakarda, “Transferimizi açmış ve tam kadro çıkmış olsak çok keyifli bir maç olacaktı. Ancak, transferi açamadığımız için maalesef bugünkü süreci yaşamak zorunda kaldık. Maça gelip, 6. dakikada ayrılan taraftarlarımızdan özür diliyoruz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, transfer tahtasının açılabilmesi için yaklaşık 3 milyon liralık bir ödemeye ihtiyaç duyduklarını ifade eden Pakarda, verilecek desteklerle transferlerin takıma katılmasını ve 3. Lig’in ilk haftasına tam kadro başlamak istediklerini dile getirdi. Antrenör Ümit Tütüncü de kulübün desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, transferlerin takımda yer almasıyla olumlu sonuçlar alacaklarını kaydetti.