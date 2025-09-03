Edirnespor Maçı Sakatlık Nedeniyle Tatil

MAÇIN GECİKMESİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

Edirnespor ile Somaspor arasında gerçekleşen Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu mücadelesi, Edirnespor’un sahaya sadece 9 futbolcuyla çıkmasından dolayı beklenmedik bir şekilde 6. dakikada tatil edildi. Mali zorluklar yaşayan Edirnespor, Edirne Şehir Stadı’nda oynanan maçta, 3. dakikada bir oyuncusunun sakatlanmasıyla oyun temposunu kaybetti.

SORUNLARIN BAŞLANGICI

Edirnespor, Somaspor’un 6. dakikada 1-0 öne geçmesi üzerine, ardı ardına iki futbolcusunun daha sakatlanmasıyla büyük bir sıkıntı yaşadı. Sakatlanmalarını takiben, hakem Hakan Ülker, ekipten 3 oyuncunun maçı devam ettirememesi ve sahada sadece 6 oyuncunun kalması sebebiyle maçı tatil etme kararı aldı. Bu durum, Edirnespor için hem oyun kalitesini hem de takımın moralini olumsuz etkiledi.