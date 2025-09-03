Edirnespor Maçı Sakatlık Nedeniyle Tatil Edildi

EDİRNESPOR’UN SAKATLIKLARLA DOLU MAÇI

Edirnespor ile Somaspor arasında gerçekleşen Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maçı, talihsiz bir şekilde 6. dakikada sona erdi. Edirnespor, sahaya sadece 9 futbolcu ile çıkma kararı aldı. Ancak ev sahibi takımda, 3. dakikada bir oyuncunun sakatlığı nedeniyle kenara gelmesiyle sıkıntılar başladı.

MAÇIN TATİLİNE NEDEN OLAN GİDENLER

Somaspor, 6. dakikada 1-0 öne geçtikten sonra Edirnespor’dan 2 futbolcu daha sakatlık sorunlarıyla sahadan ayrıldı. Hakem Hakan Ülker, durumun ciddiyetini göz önünde bulundurarak, Edirnespor’un sahada sadece 6 oyuncu ile mücadele edemez hale gelmesi nedeniyle maçı tatil etme kararı aldı. Bu olay, Edirnespor’un yaşadığı mali sıkıntıların da etkilerini gözler önüne seriyor.