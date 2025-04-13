Edirnespor Ve Tepecikspor Arasında Gerilim

DÜŞME POTASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

TFF 3. Lig 4. Grup 28. haftasında, düşme tehlikesi yaşayan Edirnespor ile Tepecikspor arasında bir karşılaşma gerçekleşti. Edirnespor, maçını kendi evinde Tepecikspor ile oynadı. Maç, Edirne’deki Tunca Futbol Sahası’nda gerçekleşti. Zaman zaman gergin anların yaşandığı karşılaşma için polis ekipleri ağır güvenlik tedbirleri aldı.

SONUÇTAN SONRA YAŞANAN GERGİNLİKLER

2-2 berabere biten maçın ardından, her iki takımın yönetimi ve taraftarları arasında tansiyon yükseldi. Bu sonuçla Edirnespor, 22 puanla ligde 13. sırada kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, ligde kalan 2 maçıyla mücadele etmeye devam ediyor. Edirnespor, 20 Nisan Pazar günü Mardin 1969 Spor’u evinde ağırlayacak. Ligin son maçında ise, 26 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Ağrı 1970 Spor Kulübü ile karşılaşacak.