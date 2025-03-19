Editoryal Bağımsızlık ve Hukuka Uygunluk Önemli

KAMU YARARINA ÖNEMLİ VURGU

Yaşanan gelişmeler ışığında, yayıncı kuruluşların haber içeriklerinde editoryal bağımsızlıklarını koruyarak kamu yararını ve toplum huzurunu göz önünde bulundurmaları gerektiğini tekrar belirtmek istiyoruz. Özellikle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve diğer resmi kaynaklardan gelen açıklamaların dikkate alınması, hukukun üstünlüğü ilkesinin bir gereği.

HABER SUNUCULARINA ÖNERİ

Haber sunucuları ve program yorumcularının olayları kişisel siyasi görüşleri ile etkilememesi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve toplumda güven ortamının bozulmaması açısından büyük önem taşıyor. 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8’inci maddesinde açıkça belirtildiği üzere, “Yayın hizmetleri; hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz.”

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE DENETİM

Her yayıncı kuruluş, bu kanunda belirtilen kurallara uymak zorundadır. Gerçekleştirilen soruşturmalar hukuki çerçevede olup, yapılan yayınlar izleme uzmanları tarafından sürekli olarak takip edilmektedir. Yasal mevzuata aykırı yayın yapan kuruluşlara, gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını hatırlatıyor, halkın doğru ve tarafsız haber almasını sağlayan tüm medya kuruluşlarına teşekkür ediyoruz.

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR