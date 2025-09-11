Ediz Gürel, Gukesh’i Mağlup Etti

GAZETECİ SPORUNDA TARİHİ BAŞARI

Özbekistan’ın Semerkant kentinde 3 Eylül’de başlayan 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası’nın 7. turunda, Büyükusta Ediz Gürel, Dünya Satranç şampiyonu olan Hintli Dommaraju Gukesh’i yenerek önemli bir başarıya imza atıyor. Bu zafer, Türk satranç tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyor, çünkü Ediz Gürel, Dünya Satranç şampiyonunu resmi bir karşılaşmada mağlup eden ilk Türk satranç oyuncusu oluyor. Bu tarihi galibiyet, Türk satrancının yükselişini ve genç sporcuların uluslararası alanda elde ettiği başarıları gözler önüne seriyor.

TURNUVADA HEDEF 2026 ADAYLAR TURNUVASI

Sporcular, 2026 Adaylar Turnuvası’na katılmak üzere büyük bir mücadele veriyor. 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası, 3-15 Eylül tarihlerinde Semerkant, Özbekistan’da gerçekleşiyor. Dünya şampiyonluğu yolunda oldukça önemli bir aşama olan bu turnuva, hem genel hem de kadınlar kategorilerinde düzenleniyor. Turnuvada ilk iki sıralama, 2026 Adaylar Turnuvası’nda Dünya Satranç şampiyonunun rakibinin belirleneceği mücadelede yer alacak sporcuları belirliyor. Turnuvaya Türkiye’yi temsilen, 2011 doğumlu Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş ve 2008 doğumlu Büyükusta Ediz Gürel katılıyor. Bugün oynanan yedinci turda, her iki temsilci de 4 puan alarak turnuvadaki mücadelelerine devam ediyor.