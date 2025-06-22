EDPOD, Türkiye’nin Elektronik Harp Yeteneğidir

TEKNOLOJİK GELİŞMELERLE YENİ BİR ADIM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ana yükleniciliğinde geliştirilen Elektronik Destek Podu’nun (EDPOD), gerçek radar sistemlerine karşı gerçekleştirilen uçuş testlerini başarıyla tamamlayarak, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterine girdiğini duyurdu. Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “F-16 Elektronik Destek Podumuz Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde. TÜBİTAK BİLGEM’in geliştirdiği Elektronik Destek Podu, gerçek radar sistemlerine karşı uçuşlu testleri başarı ile tamamladı; Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi” ifadelerini kullandı. Ayrıca, EDPOD’un savunma teknolojilerinde ülkenin dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda geliştirildiğini vurgulayarak, bu sistemin elektronik harp yeteneklerine stratejik katkılar sağladığını belirtti.

YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA GELİŞTİRİLDİ

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Milli teknolojilerle donatılmış her sistem, sadece envanterimize değil; caydırıcılığımıza, bağımsızlığımıza ve geleceğimize güç katıyor” dedi. EDPOD’un, elektronik harp alanındaki yüksek mühendislik kapasitesinin ve kurumsal iş birliğinin somut bir göstergesi olduğunun altını çizen Görgün, “Hava Kuvvetlerimizin gücüne güç katan bu stratejik kazanımda emeği geçen Milli Savunma Bakanlığına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Başkanlığımız Personeline ve TÜBİTAK BİLGEM’e teşekkür ediyor tüm ekipleri yürekten kutluyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde açıklama yaptı.

ELECTRONIC WARFARE ALANINDA STRATEJİK KATKI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verilerine göre, ‘Milli Teknoloji Hamlesi’nin önemli çıktılarından biri olan EDPOD’un envantere girmesi, Türkiye’nin elektronik harp yeteneklerine stratejik katkı sağlıyor. EDPOD, elektronik harp alanında millileştirme çalışmalarının önemini ortaya koyarken, muharebe alanında kritik roller üstleniyor. Ayrıca, EDPOD görev veri dosyası hazırlama, test ve analiz laboratuvarının da faaliyete girdiği belirtildi. F-16 uçaklarına entegre edilmiş bir radar sinyal algılayıcı taktik elektronik destek podu olarak tasarlanan EDPOD; düşmanın hedef tespit ve takip, füze güdüm ve hedef aydınlatma radarlarına ait sinyalleri algılayabiliyor, tehditleri tanımak, kayıt altına almak ve hassas yer kestirimini gerçekleştirmek üzere ileri düzey yetenekler sunuyor. Bu sistem, muadil yabancı menşeili sistemlere oranla üstün özellikler taşıyarak, yerli ve milli imkanlarla TÜBİTAK bünyesinde geliştirilerek dışa bağımlılığı ortadan kaldırıyor. Ayrıca, EDPOD tehdit bilgilerini tüm silahlı kuvvetler unsurlarıyla paylaşabiliyor.