Edremit Belediyesi Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

EDREMİT BELEDİYESİ YOL ASFALT ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

VAN’ın Edremit Belediyesi, ilçede yer alan yol asfalt çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Çalışmalar, Eminpaşa Mahallesi ile başlayarak Şabaniye ve Kurubaş Mahallesi’nde devam ediyor. Edremit Belediyesi, ilçedeki yol yapım, bakım, onarım ve asfalt faaliyetlerine kesintisiz olarak devam ediyor. Eminpaşa Mahallesi’nde başlatılan projede, Efe 2 Sokak, Göl Sokak, Göl 2 Sokak, Göl 3 Sokak ve Fidanlık 1 Sokak’ta sıcak asfalt seriminin tamamlandığı duyuruldu. Çalışmalar, mahalle sakinlerinin uzun zamandır yaşadığı yol sorunlarına çözüm bulmak amacıyla titizlikle sürdürülüyor.

ŞABANİYE VE KURUBAŞ MAHALLELERİNDE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Eminpaşa Mahallesi’ndeki çalışmaların ardından ekiplerin Şabaniye Mahallesi’ne geçerek Hasanbey Caddesi’nde asfalt serim faaliyetlerini gerçekleştirdiği bildirildi. Bunların yanında, Selahattin Eyyübi Mahallesi’nde de devam eden asfalt çalışmaları çerçevesinde Uğurlu 1 ve Uğurlu 2 sokaklarının asfaltlaması tamamlandı. Çalışmaların diğer mahallelerde de sistemli bir şekilde sürdüğü ifade edildi.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TEŞEKKÜR

Eminpaşa Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Bayer, daha önce yolların bozuk ve tozlu olduğunu, ancak gerçekleştirilen asfalt çalışması ile bu sorunların giderildiğini belirtti. Bayer, belediyeye teşekkür etti. Aynı mahalledeki Halit Elitaş da, yolların kötü durumunda dolayı toplu taşıma araçlarının sokakları kullanamadığını ancak yapılan çalışmalarla bu sorunun çözüldüğünü ifade etti.