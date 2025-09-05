Edremit İlçe Eğitim Müdürü Ziyaret Etti

EDREMİT İLÇESİNDE EĞİTİM ZİYARETLERİ

Balıkesir’in Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen ve ekibi, ilçedeki çeşitli okulları gezerek eğitim faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aldı. Esmen ve Şube Müdürü Mesut Polat, ziyaretlerini Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anaokulu ve TOBB Edremit Körfez Özel Eğitim Uygulama Okulu’ndan başlattı.

OKUL YÖNETİCİLERİNDEN BİLGİ ALINDI

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, okul yöneticileriyle bir araya gelinerek okulların genel durumu, öğrenci ihtiyaçları ve eğitim kalitesini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Esmen, öğrenci odaklı eğitim anlayışının ne kadar önemli olduğunu vurguladı ve okulların ihtiyaçlarını yerinde görmenin yanı sıra eğitim kalitesini arttırma çabalarının devam edeceğini ifade etti.