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Edremit Kaymakamı, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

EDREMİT KAYMAKAMI ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Babalar Günü nedeniyle ilçede yaşayan şehit ailelerini ziyaret etti. Kaymakam Odabaş, Şehit Gökhan Kıncak’ın babası Raşit Kıncak, Şehit Özcan Mutlu’nun babası Necmi Mutlu ve Şehit Piyade Er Mecit Bayram’ın babası Kenan Bayram’la evlerinde bir araya gelerek Babalar Günü’nü kutladı.

BABALAR GÜNÜ’NÜ KUTLADI

Ziyaret sırasında şehit aileleriyle yakından ilgilenen Kaymakam Odabaş, şehit babalarının Babalar Günü’nü kutlarken, devletin her zaman onların yanında olduğunu belirtti. Bu anlamlı ziyaret, Babalar Günü kapsamında gerçekleştirilen duygusal bir etkinlik olarak dikkat çekti.

DEVLETİN YANINDA OLDUĞU VURGUSU

Kaymakam Odabaş’ın gerçekleştirdiği bu ziyaret, şehit ailelerine olan desteği ve saygıyı ortaya koyuyor. Edremit’teki bu tür etkinlikler, toplumda birlik ve beraberlik duygularını güçlendiriyor.

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