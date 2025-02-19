Edremit’te 23 Kaçak Göçmen Yakalandı

EDREMİT’TE DEVRİYE FAALİYETİ

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 Şubat’ta saat 02.00 sularında Avcılar Mahallesi Mavi Işık mevkiinde devriye görevi yürütüyor. Ekiplerin dikkati sayesinde bölgede şişme botla kıyıya kaçış hazırlığı içerisinde olan 6’sı çocuk toplam 23 kaçak göçmen belirleniyor.

KAÇAK GÖÇMENLER VE ORGANİZATÖRLER YAKALANDI

Yapılan operasyon sonucunda, göçmenlerin yanı sıra organizatörler H.D., L.Ş., A.A., M.Ç. ve E.Ş. yakalanıyor. Kaçak göçmenler, gerekli işlemlerinin akabinde İl Göç İdaresi’ne teslim ediliyor. Ayrıca 5 organizatör adliyeye sevk ediliyor.