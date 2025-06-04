Edremit’te 3 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi

İŞLEM YAPILDI VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, polis ekipleri bir operasyon gerçekleştiriyor. Bu operasyon sırasında 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçiriliyor. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele sürecinde, iki şüphelinin adreslerine eş zamanlı bir müdahale düzenliyor.

GÖZALTILAR YAPILDI

Yapılan operasyonda, 3 kilogram metamfetamin ele geçirildiği belirtiliyor. Aynı zamanda, iki şüpheli gözaltına alınıyor. Bu operasyon, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.