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Edremit’te 3 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi

İŞLEM YAPILDI VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, polis ekipleri bir operasyon gerçekleştiriyor. Bu operasyon sırasında 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçiriliyor. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele sürecinde, iki şüphelinin adreslerine eş zamanlı bir müdahale düzenliyor.

GÖZALTILAR YAPILDI

Yapılan operasyonda, 3 kilogram metamfetamin ele geçirildiği belirtiliyor. Aynı zamanda, iki şüpheli gözaltına alınıyor. Bu operasyon, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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