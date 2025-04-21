Edremit’te Araç, Motosiklet ve İnsanlara Çarptı

OTOMOBİL MOTOSİKLETE VE VATANDAŞLARA ÇARPTI

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil önce motosiklete ardından da mağaza önünde oturan üç kişiye çarptı. Kazada iki kişi ağır yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasında net bir şekilde kaydedildi.

OLAYIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi E-87 Karayolu üzerinde E.T (1967) yönetimindeki otomobil, Edremit yönünde ilerlerken, aynı yönde giden M.Y.A. (2007) kontrollu motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yere düşerken, otomobil kontrolünü kaybederek bir mobilya mağazasının önünde bekleyen çalışan N.Ş. (1975) ile iletişimdeki iki kişiye çarptı. Söz konusu anlar, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobilin çarpmasının ardından mağaza camı ve dış mekanda sergilenen mobilyalar da kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, Edremit Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Motosiklet sürücüsü M.Y.A.’nın sol el işaret parmağında kırık tespit edildi. Mağaza çalışanı N.Ş.’nin ise sol diz kapağında parçalı kırık olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.