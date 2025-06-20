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Edremit’te Araştırma Yapıldı, Güvenlik Önlemleri Alındı

EDREMİT’TE ARAMA ÇALIŞMALARI YAPILDI

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Ekrem İmamoğlu’nun babasına ait olduğu iddia edilen bir arazi üzerinde jandarma ekipleri akşam saatlerinde arama gerçekleştiriyor. Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri, Güre Mahallesi’nde belirtilen arazi üzerinde yaklaşık 2 saat süren detaylı bir inceleme yaptı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST DÜZEYDE

Arama yapılan bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı ve bir iş makinesi de alanda görüntülendi. Arama çalışmalarının detayları hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.

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