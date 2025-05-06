Edremit’te Bıçaklı Kavga, 2 Yaralı

EDREMİT’TE BIÇAKLI KAVGA

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen bir bıçaklı kavga sonucunda iki kişi yaralanıyor. Olayla bağlantılı olarak üç şüphelinin motosikletle kaçtığı bilgisi edinildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

TARTIŞMA VE KAVGA

Edinilen bilgilere göre, Edremit’in Cumhuriyet Mahallesi’nde İnönü Caddesi üzerindeki bir noktada, para meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma yaşanıyor. Tartışmanın alevlenmesi üzerine D.K., M.K. ve isminin T. olduğu öğrenilen bir kişi, İ.K. ve S.Ö. isimli kişileri bıçakla yaralıyor. Yaralılar İ.K. ve S.Ö., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildiriliyor.

POLİSİN ÇALIŞMALARI

Olayın ardından şüphelilerin motosikletle kaçtığı bilgisi alınıyor. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çeşitli çalışmalar yapıyor. Soruşturma süreci devam ediyor.