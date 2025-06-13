Edremit’te Buğday Hasadı Başladı

BUĞDAY HASADI BAŞLADI

Balıkesir’in Edremit ilçesinde buğday hasadı süreci başlamış durumda. İlk hasat Çıkrıkçı Mahallesi Ayvaçukuru mevkiinde gerçekleştirildi. Bu kapsamda biçerdöver kontrolleri ve sahada denetimler yapıldı. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sabriye Akçay, çiftçilere destek olmak amacıyla hasat alanlarını ziyaret etti.

DENETİMLER YAPILDI

Yetkililer, üreticilere bereketli bir sezon diledi ve çalışmaları yerinde incelemeye devam etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli eşliğinde yürütülen denetimlerde biçerdöver operatörlerinin yetki belgeleri, dane kayıpları ve teknik uygunluk gibi unsurlar gözden geçirildi. Bunun yanında, hasat öncesi ve sırasında alınması gereken yangın tedbirleri konusunda da çiftçilere bilgi verildi.

YANGIN TEDBİRLERİNE DİKKAT

Yaz döneminin yüksek yangın riski göz önünde bulundurularak, üreticilerin hasat sırasında yangın söndürme ekipmanı bulundurmaları, biçerdöver operatörlerinin yetki belgeli ve deneyimli kişilerden oluşması, sıcak saatlerde hasat yapılmaması gibi konularda uyarılar yapıldı. Buğday hasadının bereketli geçmesi temennisinde bulunan yetkililer, emek veren tüm çiftçilere de teşekkür etti.