Edremit’te Camii’nde Asma Geçit Yapıldı

ENGELLİLER VE YAŞLILAR İÇİN KOLAYLIKLAR SAĞLANDI

Van’ın Edremit ilçesindeki Müftü Azmi Efendi Camii’nde inşa edilen asma geçit, cami cemaatinin ibadete erişimini kolaylaştırıyor. Eğimli arazi yapısı ve cami girişine çıkan dik merdivenler, özellikle yaşlı ve engelli vatandaşların camiye ulaşımını zorlaştırıyordu. Kış aylarında kaygan zemin, durumu daha da zor hale getiriyordu. Ancak, yapılan bu geçitle birlikte sorun büyük ölçüde çözüme kavuştu.

GÜVENLİ VE RAHAT BİR ERİŞİM İMKÂNI

Demir profillerle sağlam bir şekilde inşa edilen geçit, cemaatin rahatlığını artırıyor ve güvenliği de sağlıyor. Böylece, vatandaşlar yokuş ya da merdiven kullanmadan doğrudan camiye ulaşabiliyor. Bu düzenleme, cemaat tarafından memnuniyetle karşılandı ve kısa sürede ilçe sakinlerinin de dikkatini çekti.

TALEPLERE GÖRE ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Yetkililer, gerçekleştirilen çalışmanın vatandaşların talepleri doğrultusunda hayata geçirildiğini belirtiyor. Benzer ihtiyaçların bulunduğu yerlerde de erişilebilirlik çalışmalarının süreceği ifade ediliyor.

ÖNEMLİ

Cumhurbaşkanı Malatya’da Anahtar Teslimi Yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da düzenlenecek törenle Hatay'daki 18,348 bağımsız bölümün sahiplerini belirleyecek.
Giresun’da Fındık Fiyatları Düşük

Giresun'da fındık hasadı sürerken, fiyatlar randıman seviyesine göre 265-270 lira arasında değişiyor. Üreticiler, emanete fındık bırakmamaları konusunda uyarıldı ve ihracatta durgunluk gözlemleniyor.

