Edremit’te Geniş Asayiş Uygulaması Yapıldı

EDREMİT’TE GENİŞ KAPSAMLI UYGULAMA GERÇEKLEŞTİ

Balıkesir’in Edremit ilçesi, asayiş, narkotik ve huzur uygulamaları ile önemli bir güvenlik tedbiri aldı. Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği bu uygulama kapsamında toplamda 231 personel görev aldı. Asayiş ekiplerinin yanı sıra, Çevik Kuvvet ve Ç.M.B. personelinin de yer aldığı bu uygulama, suç işlenme riski yüksek olan mahalleler, parklar, bahçeler, meydanlar ve umuma açık alanlarda gerçekleştirildi.

TRAFFİK KONTROLLERİ ve GBT SORGULAMALARI

Edremit’teki uygulama sırasında, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde şok trafik kontrolleri yapılırken, bin 433 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirildi. Yapılan sorgulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, bir kişiden ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, başka şahıslardan 11 gram ve 4 gram miktarında bonzai ile 2 gram metamfetamin maddesi de bulundu.

UMUMA AÇIK İŞ YERLERİ DENETLENDİ

Uygulamalar çerçevesinde, ilçede faaliyet gösteren 30 umuma açık iş yeri denetlendi ve herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. Trafik ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında ise 88 araç kontrol edildi, bu kontrollerde 28 araca toplam 209 bin 194 lira idari para cezası uygulandı ve 3 araç trafikten men edildi. Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür uygulamaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.