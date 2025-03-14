Edremit’te Göç Ve Kaçakçılık Önlemleri İncelendi

GÖÇ VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE İNCELEMELERİ

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığı’nın aldığı tedbirleri yerinde değerlendirdi. Denetim, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Özdemir ile birlikte yapıldı ve Kaymakam Odabaş, ekiplerin sahada yaptığı çalışmaları yakından gözlemledi.

ÖNEMLİ BİR DEVLET KONUSU

Odabaş, yetkililerden alınan önlemler hakkında bilgi aldı ve düzensiz göç ile göçmen kaçakçılığı mücadelesinin devletin öncelikli konularından biri olduğunu vurguladı. Kolluk kuvvetlerinin bu alandaki özverili çalışmalarını takdir eden Odabaş, “Amacımız, yalnızca ilçemizin fiziksel sınırları içinde huzur ve güvenliği sağlamak değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın kendilerini güvende hissettiği bir ortam oluşturmaktır. İlçemizi bu tür suçlardan arındırmak adına yürütülen çalışmalara desteğimiz sürecektir” şeklinde konuştu.

JANDARMA EKİBİNE DESTEK

Denetim sırasında Kaymakam Odabaş, ekiplerin uygulama süreçlerini inceledi. Sahada görev yapan jandarma personeline çalışmalarında başarılar dileyen Odabaş, bu tür denetimlerin devam edeceğini belirtti.