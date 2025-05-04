Edremit’te İki Araç Çarpıştı, Yaralı Var

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Van’ın Edremit ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında bir kişi yaralanıyor. Kaza, Edremit ilçesine bağlı Erdemkent Mahallesi’nde gerçekleşti.

KAZA ANINI AÇIKLAYAN DETAYLAR

Ö.A. yönetimindeki 65 AC 199 plakalı otomobil ile M.E.A. yönetimindeki 65 AF 400 plakalı Honda marka otomobil çarpışıyor. Bu kaza sonucunda bir sürücü yaralanıyor. Olayın duyulmasıyla birlikte ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye yönlendiriliyor.

Yaralı sürücü, otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim ediliyor. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Kazayla ilgili tahkikat başlatılıyor.