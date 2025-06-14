Edremit’te İş Kazası, R.Ç. Hayatını Kaybetti

İŞ KAZASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir iş yerinde yıkama makinesi kullanırken elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Edremit ilçesi Yolören Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde saat 13.30 sularında meydana geldi. R.Ç. (31), forklift makinesini tazyikli su tabancasıyla temizlediği esnada elektrik akımına kapıldı.

İLK MÜDAHALE YERİNDE YAPILDI

Akıma kapılmasının ardından dengesini kaybeden R.Ç., geriye düşerek baygın bir şekilde yerde bulundu. Durum hemen bildirildiği için olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale olay yerinde gerçekleştirildikten sonra R.Ç., Edremit Körfez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede uygulan tüm müdahalelere rağmen R.Ç., kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından adli tahkikat başlatıldı. İş kazası anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yıkama makinesini kullanan R.Ç.’nin elektrik akımına kapıldıktan sonra bir anda yere düştüğü görülebiliyor.