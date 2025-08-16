Edremit’te Kamyon, Otomobile Çarptı, Yaralılar

KAZA DETAYLARI

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir kamyonun arkadan çarptığı otomobilde 3 kişi yaralanıyor. Gözlemlere göre, T.A. yönetimindeki 34 NOU 373 plakalı demir yüklü kamyon, Çamlıbel mevkisi SSK Kampı Kavşağı’nda M.Y. idaresindeki 06 P 8980 plakalı otomobile arkadan çarpıyor. Çarpma sonucunda otomobil sürücüsü M.Y. ile yanındaki N.Y. ve E.Y. yaralanıyor.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendiriliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri, otomobilin arka koltuğunda sıkışan N.Y.’yi kurtarıyor ve sağlık ekiplerine teslim ediyor. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılıyor.