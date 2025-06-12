Edremit’te Kamyon Ve Minibüs Çarpıştı

KAZA VE YARALILAR

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, tomruk yüklü kamyon ile minibüsün çarpıştığı bir kaza meydana geldi. Bu kazada 1’i ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Çanakkale Edremit kara yolunun Altınoluk İskele Mahallesi yakınlarında, Y.E. yönetimindeki 06 FK 5658 plakalı minibüs, aynı yolda ilerleyen O.Y. yönetimindeki 10 N 0271 plakalı tomruk yüklü kamyona çarptı.

AÇIKLAMA VE SEVK EDİLEN EKİPLER

Kaza sırasında minibüsün sürücüsü Y.E. ve araçta yolcu konumunda bulunan Y.K, F.K, F.G.K, A.K. ve N.E., farklı yerlerinden yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi. Yaralılar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri tarafından araçta bulundukları yerden kurtarıldı.

HASTANEYE SEVK VE HAYATİ TEHLİKE

Ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere götürülen yaralılardan Y.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaralıların tedavi süreçleri devam ediyor. Kazanın detayları ve nedenleri ile ilgili soruşturma başlatıldı.