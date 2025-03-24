Edremit’te Kamyonet Kazası: 2 Yaralı

KAZA YERİ VE OLAY SONRASI HAREKETLİLİK

Van’ın Edremit ilçesinde, kapalı kasa bir kamyonetin kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay, Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi’nde gerçekleşti. Sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyonet, şoför kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı ve bu çarpma sonucunda iki kişi yaralanarak sağlık durumu ciddiyetini korudu.

ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası, olay yerine ambulans, jandarma, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sürüklendikleri yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirilen yaralılar, ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı bildirildi.