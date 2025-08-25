Edremit’te Kaza, 4 Kişi Yaralı

TRAFİK KAZASI DETAYLARI

Van’ın Edremit ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, kontrolünü kaybeden kapalı kasa hafif ticari kamyonetin kaldırıma çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kazanın sabah saatlerinde Kurtoğlu Petrol İstasyonu yakınlarında gerçekleştiği bildiriliyor. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen kapalı kasa hafif ticari kamyonet, seyir halindeyken kaldırıma çarparak yan yattı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar neticesinde, olay yerine sağlık ekipleri, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yaralıları aracın içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralı, ambulanslarla Van’daki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı da ifade ediliyor.