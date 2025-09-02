Haberler

Edremit’te Metamfetamin Ele Geçirildi

BALIKESİR EMNİYETİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda toplamda 3 kilo 23 gram metamfetamin ele geçirildi.

METAMFETAMİN İLE İLGİLİ YAKALAMA

Yapılan çalışmalar neticesinde, şüphe üzerine durdurulan bir araçta detaylı arama yapıldı. Bu aramada 3 kilo 23 gram metamfetamin maddesi bulundu. Olayla ilgili olarak yakalanan bir kişi hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçlamasıyla tahkikat başlatıldığı belirtildi.

OLAY EDREMİT’TE GERÇEKLEŞTİ

Bu önemli operasyon, Balıkesir’in Edremit ilçesinde gerçekleştirildi. Emniyet güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi devam ederken, konu hakkında gerekli adımlar atılıyor.

Putin, NATO'yu Kabul Edilemez Buldu

Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik bir saldırı planı olmadığını ve bu iddiaların ya provokasyon ya da yanlış anlamadan kaynaklandığını açıkladı.
Mahmut Arıkan, Faed Mustafa ile görüştü. Filistin davasını Türkiye temsil ediyor. Zulüm karşısında direniş devam edecektir. Gazze'deki abluka delinecek, insanlar yiyecek bulacak. Türk halkı,...

Saadet Partisi'nin lideri Mahmut Arıkan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile bir araya gelerek önemli konuları ele aldı.

