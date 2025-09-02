Edremit’te Metamfetamin Ele Geçirildi

BALIKESİR EMNİYETİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda toplamda 3 kilo 23 gram metamfetamin ele geçirildi.

METAMFETAMİN İLE İLGİLİ YAKALAMA

Yapılan çalışmalar neticesinde, şüphe üzerine durdurulan bir araçta detaylı arama yapıldı. Bu aramada 3 kilo 23 gram metamfetamin maddesi bulundu. Olayla ilgili olarak yakalanan bir kişi hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçlamasıyla tahkikat başlatıldığı belirtildi.

OLAY EDREMİT’TE GERÇEKLEŞTİ

Bu önemli operasyon, Balıkesir’in Edremit ilçesinde gerçekleştirildi. Emniyet güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi devam ederken, konu hakkında gerekli adımlar atılıyor.