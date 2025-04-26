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Edremit’te Motosiklet Devrildi, Yaralılar Var

ELECTRİKLİ MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir zeytin tarlasına devrilen üç tekerlekli elektrikli motosiklet sonucu, 2’si çocuk olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Kırsal Tahtakuşlar Mahallesi girişinde meydana gelen olayda, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikleti yol kenarındaki zeytin tarlasına devirdi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın bildirilmesinin ardından, bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri hızlıca yönlendirildi. Motosikletin altında kalan bir yaralı, Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından başarılı bir şekilde çıkarıldı. Yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı.

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