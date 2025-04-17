Edremit’te Motosiklet-Otomobil Çarpıştı

OLAYIN GECENİN GEÇ SAATİNDE GERÇEKLEŞMESİ

Van’ın Edremit ilçesinde akşam saatlerinde bir otomobilin motosikletle çarpışması sonucu bir kişi hafif yaralandı. Olayın meydana gelmesi saat 23.00 sularında, Van-Edremit karayolunda gerçekleşti.

MADDİ HASAR VE YARALANMA

Çarpışma sonucu hem motosiklet hem de otomobilde önemli maddi hasar oluştu. Araçlarda geniş çapta ezilme ve kırılmalar meydana geldi. Kazada motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerinde bulunan vatandaşlar, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak 112 sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

TRAFFFİKTEKİ DURUM VE POLİS İNCELEMESİ

Kaza sonrasında yol kısa bir süre kontrol altında tutuldu ve trafiğe açık kaldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.