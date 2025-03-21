Edremit’te Narkotik Operasyonu: 28 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi

EDREMİT’TE NARKOTİK OPERASYONU

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 28 bin 628 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi’nin düzenlediği operasyonda M.M.P. ve E.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Operasyonda bulunulan toplam 28 bin 628 sentetik ecza hap ile ilgili olarak şüphelilerin “uyuşturucu madde ticareti” suçundan adli tahkikat başlatıldığı bilgisi verildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma ise devam ediyor.