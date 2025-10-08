Edremit’te Operasyonda 2 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

METAMFETAMİN OPERASYONU

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, evcil hayvan taşıma çantasında gizlenmiş 2 kilo 302 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Bu olay sonrasında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şehir dışından ilçeye uyuşturucu madde getirileceğine dair istihbari bilgi aldıktan sonra harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli bir otomobil takibe alındı ve durduruldu. Ekipler, araçtaki narkotik köpeği yardımıyla detaylı bir arama gerçekleştirdi.

UYUŞTURUCU MADDE ENGELLENDİ

Yapılan aramada, aracın bagajında bulunan evcil hayvan taşıma çantası içerisindeki saklama kabında gizlenmiş şekilde 2 kilo 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda bu uyuşturucu maddeyle bağlantısı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bilgisi alındı.