Edremit’te Operasyonda 2 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

METAMFETAMİN OPERASYONU

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, evcil hayvan taşıma çantasında gizlenmiş 2 kilo 302 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Bu olay sonrasında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şehir dışından ilçeye uyuşturucu madde getirileceğine dair istihbari bilgi aldıktan sonra harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli bir otomobil takibe alındı ve durduruldu. Ekipler, araçtaki narkotik köpeği yardımıyla detaylı bir arama gerçekleştirdi.

UYUŞTURUCU MADDE ENGELLENDİ

Yapılan aramada, aracın bagajında bulunan evcil hayvan taşıma çantası içerisindeki saklama kabında gizlenmiş şekilde 2 kilo 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda bu uyuşturucu maddeyle bağlantısı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bilgisi alındı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul’da Avukat S.K. Dolandırıcılıktan Tutuklandı

Daha önce dolandırıcılıktan tutuklanan avukat, cezaevindeyken bir mahkumu dolandırdı. Tahliye olduktan sonra gözaltına alınarak tekrar tutuklandı.
Gündem

İstanbul’da Avukat Yeniden Dolandırıcılıktan Tutuklandı

İstanbul'da tutuklu bir avukat, cezaevinde tanıştığı bir mahkumu dolandırdı. Tahliye olduktan sonra yakalanan avukat, mahkemece tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gündem

İstanbul Dijitalleşmede Stratejik Merkez Oluyor

DE-CIX İstanbul’un 10. yılı anısına yapılan araştırma, Türkiye’nin 2030’a kadar bağlantı pazarının iki kat büyüteceğini, İstanbul'un dijital bağlanmada merkezi konuma geleceğini gösterdi.
Gündem

Mersin Silifke’de Tır, Sürücünün Otomobilini Ezdikçe Kaza

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, sürücüsü son anda dışarı çıkmayı başardığı araç, bir tır tarafından ezildi.
Gündem

Tır Altında Kalan Sürücü Saniyelerle Kurtuldu

Mersin'in Silifke ilçesinde bir otomobil kazası sonrası, sürücünün araçtan inmesinin hemen ardından başka bir tır tarafından otomobil ezildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.