Edremit’te otomobil dereye devrildi

EDREMİT’TE DEREYE DEVRİLEN ARAÇTA YARALI VAR

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. B.S. yönetimindeki 35 CGK 527 plakalı araç, Ülkü Yolu Hamdi Türe Köprüsü civarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye düştü.

KAZA SONRASI KURTARMA ÇALIŞMALARI

Kaza anını gören diğer sürücüler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle araçta sıkışan sürücü B.S. kurtarıldı. Olay yerindeki ilk müdahale sonrasında yaralı, Edremit Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.