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Edremit’te Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı

OTOMOBİLİN TAKLA ATMASIYLA MEYDANA GELEN KAZA

Van’ın Edremit ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza İpekyolu Caddesi üzerinde, geçtiğimiz gece saatlerinde gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 65 ACJ 715 plakalı Skoda marka otomobilin takla atması sonucunda sürücü yaralandı.

KAZA SONRASI OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası, olay yerine ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekipler yönlendirildi. Yaralı, sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma süreci başladı.

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