Edremit’te Otomobil Takla Attı, Yaralı

OTOMOBİL KAZASI SONUCUNDA YARALANMA YAŞANDI

Van’ın Edremit ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, bir kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, bu olay dün gece saatlerinde meydana geldi. M.G. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak takla attı. Bu kaza sonucunda sürücü yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü ve tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.