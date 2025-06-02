Edremit’te Rüşvet Operasyonu Yapıldı

RÜŞVET OPERASYONUNDA GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

Balıkesir’in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen bir rüşvet operasyonu sonucunda 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı. 30 Mayıs’ta eş zamanlı olarak Edremit ile Adana’da düzenlenen operasyonda, 3’ü Edremit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’nde görevli olan şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Edremit Adliyesi’ne sevk edildi.

ŞÜPHELİLERİN ADLİ İŞLEMLERİ

Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Burada E.Y, A.Y, M.Y ve belediye çalışanı O.S. tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’nde “rüşvet” iddialarına dayanan bir çalışma başlattı. Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 3 belediye çalışanının CİMER şikayetlerini kapatacaklarını söyleyerek vatandaşlardan para talep ettikleri belirlendi.

ŞİKAYETLERİN GİZLENMESİ VE USULSUZLUKLAR

Belediye personelinin, şikayet üzerine gittikleri adreslerde yaptıkları incelemelerde buldukları kusurları gizledikleri ve “yaptığımız çalışmalarda herhangi bir usulsüzlük bulamadık” diyerek dosyalar hazırladıkları öğrenildi. 30 Mayıs’ta gerçekleştirilen bu eş zamanlı operasyonda müdürlükte görevli E.P, S.D ve O.S. ile birlikte toplamda 6 şüpheli yakalandı. Ayrıca soruşturma kapsamında bir zanlının, başka bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi.