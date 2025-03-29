Edremit’te Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti

YAĞIŞLAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Caddeler ve sokaklar su birikintileriyle kaplanırken, vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Edinilen bilgilere göre, yağışların neden olduğu su birikintileri, hem araç hem de yaya trafiğini durma noktasına getiriyor.

Kadıköy Mahallesi’nde sokaklar ve caddeler göle dönüşmüş durumda. Mahalle sakinleri, her yağmurda benzer manzaralarla karşılaştıklarını ifade ederek, yetkililerden kalıcı bir çözüm talep ediyor. Bölgedeki su tahliye çalışmalarının sürdüğü bildiriliyor.