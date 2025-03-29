Edremit’te Sağanak Yağmur Hayatı Felç Etti

SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİLERİ

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Cadde ve sokaklar adeta dere haline gelirken, vatandaşlar zorlu anlar yaşıyor. Edinilen bilgilere göre, sağanak nedeniyle caddelerde biriken su, hem araç hem de yaya trafiğini büyük ölçüde durma noktasına getiriyor.

Kadıköy Mahallesi’nde sokaklar ve caddeler tamamen göle dönmüş durumda. Mahalle sakinleri, her yağmurda bu tür manzaralarla karşılaşmaktan şikayetçi olarak, yetkililerden kalıcı bir çözüm talep ediyor. Ayrıca bölgede su tahliye çalışmalarının devam ettiği bildiriliyor.